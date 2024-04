Kilka kilka miesięcy po tym, jak pierworodny i jedyny syn "króla disco polo" i jego ukochana Faustyna przyrzekli sobie miłość na Bali, przyszedł czas na długo zapowiadane wesele w Polsce.

Daniel Martyniuk i Faustyna Jamiołkowska zorganizowali przyjęcie weselne w zajeździe położonym niedaleko Sierpca. Według informacji, które ShowNews.pl uzyskał od jednego z gości weselnych, para młoda zaprosiła około 200 gości, a połowa z nich "nocowała w hotelu, który znajduje się przy sali". Zdaniem informatora serwisu Daniel i jego ukochana nie szczędzili pieniędzy na organizacje imprezy.

Wesele Daniela Martyniuka "na bogato"

"To było bardzo bogate wesele. Para młoda zaprosiła około 200 gości do lokalu Kama Kowalski, który jest świetnie przygotowany na tego typu imprezy - sala prezentowała się znakomicie. Nie wszyscy wrócili do domu po zabawie - prawie połowa nocowała w hotelu, który znajduje się przy sali. Młodzi nie szczędzili na dodatkach - był słodki stół z fontanną czekolady, a także stół wiejski z zimnymi przekąskami. Poza tym goście mogli skorzystać z drink baru, a także zrobić sobie zdjęcia w fotobudce. Faustyna i Daniel zadbali także o najmłodszych, których zabawiał animator" - przekazał jeden z uczestników imprezy cytowany przez "ShowNews.pl".

Tańce do białego rana u Daniela Martyniuka

Oczywiście wesele Martyniuków trwało do białego rana. O dobry humor gości zadbał nie tylko zaproszony zespół, ale również Zenek Martyniuk, który dał "mały koncert" śpiewając takie przeboje jak "Życie to są chwile" czy "Przekorny los".

Jak opowiadał uczestnik wesela: "Pierwszy taniec młodej pary prezentował się spektakularnie". Uczestnik imprezy w rozmowie z serwisem wspomniał m.in. o wytwornicy dymu, a także konfetti, które towarzyszyło pląsom Daniela i Faustyny. Nie zapomniano o tradycyjnych oczepinach, a także pieczonym prosiaku".