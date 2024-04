Zaczyna się czas, gdy dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej. Gwiazdy chętnie relacjonują to wydarzenie w mediach społecznościowych. Nie inaczej zrobiła aktorka Joanna Moro. Jej syn po raz pierwszy przystąpił do tego sakramentu w 2022 r. Joanna Moro ma bardzo konkretne zdanie na temat sposobów obchodzenia tego dnia.