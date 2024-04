Jacek Knap odchodzi z serialu "Komisarz Alex". Informacja bardzo zaskoczyła fanów. Co się stanie z komisarze Andrzejem Sochoniem, który w duecie z psim detektywem rozwiązywał kryminalne zagadki? Jego poprzednicy zginęli. Taki los nie spotkał jedynie ostatniego opiekuna Alexa, którym był Adam Wilczak. Bohater grany przez Wojciecha Czerwińskiego został przeniesiony do innego miasta. Co stanie się z komisarzem Sochoniem?

Dramatyczne wydarzenie w serialu pt. "Komisarz Alex"

W ostatnim, wyemitowanym do tej pory w TVP odcinku serialu pt. „Komisarz Alex” Andrzej Sochoń szukał swojej porwanej siostry. Kiedy zrozpaczony odnalazł miejsce, gdzie Kasia była przetrzymywana, dowiedział się, że dziewczyna za chwilę ma zostać zamordowana. W ostatniej chwili udało się ją uratować, ale komisarz Sochoń został postrzelony przez porywacza. Wiadomo było jednak, że przeżył. W ostatniej scenie przyjaciele z komendy z niepokojem czekali w szpitalu, a Alex rozpaczliwie szczekał.

Co się stanie z komisarzem Sochoniem?

Choć lekarzom uda się go uratować, to nie będzie wiadomo, czy kiedykolwiek wybudzi się ze śpiączki. Kiedy po kilku dniach odzyska przytomność, wieści nadal nie będą optymistyczne. Zdaniem specjalistów, nigdy nie będzie już w stanie chodzić. Jedyna szansa na ratunek to operacja, która może zostać przeprowadzona jedynie w Toronto. To właśnie wyjedzie Sochoń. Ostatni odcinek „Komisarza Aleksa” z udziałem Jacka Knapa zostanie wyemitowany 20 kwietnia o godzinie 20:20 w TVP1.

Kto teraz będzie partnerem zdolnego psiego detektywa?