Tomasz Karolak wywołał jakiś czas temu kontrowersję, gdy oznajmił, że by godnie przeżyć miesiąc potrzebuje aż 40 tys. zł. To suma dla wielu osób w Polsce nieosiągalna. "Super Express" teraz policzył, ile aktora zarabiał w ub.r., grając w filmach.

Reklama

Tomasz Karolak o zarobkach aktorów

W programie "Biznes Klasa" Tomasz Karolak powiedział, że aktorzy w Polsce są nisko wynagradzani, jeśli porówna się ich gaże do tych, które dostają koledzy za granicą. Myślicie, że jak aktor zagra w "Listach do M.", później leży do góry kołami przez rok, no nie jest tak. Jest powszechne przekonanie, że my jesteśmy milionerami, a tak nie jest. To nie są stawki zachodnich gwiazd. Jak grasz główną rolę, to zarobisz 200 tys. złotych w filmie, który oglądają miliony ludzi… - tłumaczył.

Reklama

Ile zarobił Tomasz Karolak w 2023 r.?

Tomasz Karolak w 2023 roku zagrał w pięciu dużych produkcjach, co oznacza, że zarobił milion złotych. W tym roku zdążył już nakręcić kolejną część „Listów do M.”, występuje też w programie TVN „Czas na show. Drag Me Out” i prowadzi własny teatr. Dla niego to wciąż za mało. - Cały czas muszę kombinować, żeby nie zabrakło na dzieci, na leasingi. No bo mam też przecież samochodowe leasingi. To nie jest tak, że leżę do góry kołami - podsumował w jednym z wywiadów.