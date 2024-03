20-letni Allan Krupa realizuje swoje muzyczne pasje. Zdarza mu się występować z matką. Allan od kilku miesięcy ma nową partnerkę. Jak powiedziała w jednym z ostatnich wywiadów Edyta Górniak, bywa, że zdarza jej się z synem pokłócić.

Kłótnie Edyty Górniak z synem

Edyta Górniak udzieliła wywiadu pismu "Świat Gwiazd". Opowiedziała w nim nie tylko o kłótniach z synem. Zdradziła też, co myśli na temat jego nowej partnerki - Nicole Pniewskiej, z którą Krupę łączy również relacja zawodowa. Wydali wspólnie singiel "Fake Love".

Reklama

"Miałam troszeczkę kłótnię z Allanem. Zdarza nam się. Proszę sobie wyobrazić, że nie potrafiliśmy dojść do porozumienia i ona, jakby przyjęła rolę takiego mediatora i pogodziła nas, szybciej niż my mogliśmy coś sobie wytłumaczyć. Ona posłuchała jednej strony, drugiej, jednemu powiedziała to, drugiemu to. To jest niesamowite, bo tak naprawdę w wieku tych młodych ludzi 19, 20 lat, kto by pomyślał, żeby w ogóle inicjować to, żeby w rodzinie było porozumienie. Także mi bardzo, bardzo zaimponowała" - opowiadała Edyta Górniak.

Reklama

Co Edyta Górniak myśli o dziewczynie Allana?

Piosenkarka jest zachwycona dziewczyną syna. Nie szczędzi jej ciepłych słów.

"Jest kochana, to jest taki dobry człowiek, to jest skowronek, który codziennie się budzi i coś chce robić. Allan na przestrzeni lat stał się bardziej introwertyczny, taki bardziej poważny, a ona to jest po prostu świetlista istota" - powiedziała artystka.

"Bardzo uśmiechnięta, pierwsza do pomocy. Nawet co było dosyć niesamowite, pierwszy raz doświadczyłam czegoś takiego, powiem wam, ale tak bardzo ogólnie, bez szczegółów" - zdradziła diwa.