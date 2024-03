Kuba Wojewódzki dobrze wie, jak przyciągnąć uwagę mediów. Przy okazji ogłaszania wiosennej premiery nowego sezonu swojego show, przywołał postać Edyty Górniak. Wpis na jego instagramowym profilu sugerował, że to właśnie ona będzie gościć na jego kanapie. Pozwolił sobie jednocześnie na żarty z wypowiedzi diwy. Nazwał ją np. "królową foliarzy".

Edyta Górniak uderza w Kubę Wojewódzkiego

Edyta Górniak odpowiedziała i nie gryzła się w język. "Uważaj tylko, kiedy jesz chleb kupiony za pieniądze zarabiane w brudny sposób. Bo... jak to mówią, karma is a bitch" - napisała na Instagramie.

Potem odnosiła się jeszcze do plotek o rzekomej homoseksualnej orientacji Kuby i napisała, że dziennikarz traktuje partnerki jako "przykrywki". W nowym odcinku swojego talk-show Kuba Wojewódzki odniósł się do wypowiedzi Edyty Górniak. Najpierw podziękował jej za promocję swojego programu, a potem przeszedł do konkretów.

Kuba Wojewódzki odpowiada Edycie Górniak

Cieszę się, że Edyta żart zrozumiała, bo napisała o mnie, że jestem p***ł, gej, homoseksualista, wszystkie moje dziewczyny to przykrywki, a ja się spotykam z dużo młodszymi chłopcami. Edyta, jak się ma cztery tysiące lat, to wszyscy chłopcy są młodsi. Dziewucho! - mówił Kuba Wojewódzki.

Kuba Wojewódzki twierdzi, że Edyta Górniak zapomina słowa piosenek

Ale to nie koniec, że Edyta zrozumiała mój żart, bo Edyta kontynuowała swoją wypowiedź i zdemaskowała mnie, że od 23 lat nie przygotowuję się do wywiadów. To jest ciekawe wyznanie z ust piosenkarki, która na koncertach nie pamięta słów własnych piosenek - powiedział Wojewódzki. Celny strzał? Czy Edyta Górniak mu to wybaczy?