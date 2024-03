Książę Harry i książę William, nie są w dobrych stosunkach. Młodszy brat brytyjskiego następcy tronu nie ma więc informacji z pierwszej ręki na temat kondycji księżnej Kate, która w styczniu przeszła operacje jamy brzusznej.

Księżna Kate jak księżna Diana?

Kate Middleton od kilku miesięcy nie pokazuje się publicznie, a oficjalne informacja na jej temat są bardzo skąpe. Mnożą się więc plotki i teorie spiskowe. Media podejrzewają m.in. śmiertelną chorobę, operację plastyczną lub kolejną ciążę księżnej.

Książę Harry, który wraz z żoną Meghan Markle odseparował się od rodzin królewskiej i wyjechał do USA, ma być mocno zaniepokojony doniesieniami na temat swojej bratowej. Harry ma twierdzić, że żona księcia Williama stała się obiektem kpin i prześladowań ze strony mediów. Przypomina mu to sytuację, z którą zmagała się jego matka, księżna Diana.

Książę Harry martwi się o bratową

Jak donosi portal Pagesix.com, książę Harry uważa, że wszystkie sensacyjne doniesienia na temat stanu zdrowia księżnej Kate nie mają nic wspólnego z prawdą. Martwi się natomiast, jak księżna znosi medialną nagonkę.

Nie dość, że żona księcia Williama stara się w spokoju dojść do siebie po operacji, to jeszcze musi odpierać zarzuty dotyczące przerabiania rodzinnych fotografii. Księżna Kate z okazji Dnia Matki opublikowała zdjęcie z dziećmi. Agencje prasowe usunęły je ze swoich zasobów z powodu podejrzenia o "manipulację". Księżna wydała później oświadczenie, w którym przeprosiła za swoje nieumiejętne posługiwanie się programem do edycji zdjęć.