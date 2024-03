42-letni aktor zdobył ogromną popularność dzięki roli aspiranta sztabowego Adama Bogusza z serialu "Gliniarze". Teraz tańczy w 14. edycji programu „Taniec z gwiazdami” z Izabelą Skierską.

Plotki mogły zaszkodzić Aleksowi Mackiewiczowi

Ostatni tydzień nie był łatwy dla Aleksa Mackiewicza. Aktor znalazł się w centrum medialnego zainteresowania nie tylko za sprawą doskonałych not od jurorów "Tańca z gwiazdami". Pojawiły się plotki, które mogły doprowadzić do zdyskwalifikowania go z konkursu o Kryształową Kulę. Po drugim odcinku "Tańca z gwiazdami", w którym Mackiewicz usłyszał od Iwony Pavlović, że jest "objawieniem tej edycji", jeden z internautów napisał pod postem na oficjalnym profilu programu, że Aleks wcale nie jest amatorem, a utytułowanym tancerzem, który ma na swoim koncie międzynarodowe sukcesy.

Aktor odpowiedział wówczas w komentarzu: "Zostałem oznaczony, więc odpiszę. Jest to dla mnie komplement, że jestem kojarzony z mistrzem tańca z Niemiec. No ale to nie ja, poprosiłem o kontakt z tym panem, bo to fajna zbieżność imienia i nazwiska. Sam zacząłem ten temat googlować, natomiast ten pan jest ode mnie starszy, był mistrzem, kiedy ja byłem nastolatkiem za barem, jest Niemcem, no to nie ja".

Aleks Mackiewicz bierze ślub

Choć za nami dopiero trzy odcinku tanecznego show, to Aleks Mackiewicz już zdążył mocno wrył się w pamięć widzów. Aktor dostaje wysokie noty za występy. Teraz podzielił się z telewidzami niezwykłym wyznaniem. Okazuje się, że po 13 latach gwiazdor „Gliniarzy” weźmie ślub ze swoją obecną narzeczoną. Jednocześnie aktor zdradził, że choreografii do pierwszego tańca na weselu nauczy jego i jego narzeczoną Izabela Skierska.

Ci, którzy śledzą Aleksa Mackiewicza w sieci, z pewnością wiedza, że aktor jest dumnym tatą dwójki dzieci - córki Alexis i syna Bruna.