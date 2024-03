Taneczna przygoda Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej skończyła się. 59-latka z dużym zaangażowaniem podeszła do występów w "Tańcu z gwiazdami" i spędziła długie godziny na sali treningowej. Niestety w trzecim odcinku została wyeliminowana.

Iwona Pavlović krytykuje Małgorzatę Ostrowską-Królikowską

Gwiazda "Klanu" z Kamilem Gwarą zatańczyła tango do piosenki zespołu ABBA. Para miała ostatecznie słabą punktację i pożegnała się z marzeniami o Kryształowej Kuli.

"To nie była tragedia, ja nie wiem, co to było w ogóle. Wyszłaś zdezorientowana, nie było ramy, nie było trzymania, nie było nic! Zagrałaś to tango jako aktorka" - ubolewała nad występem Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej jurorka, Iwona Pavlović.

Awantura zintenautami

Internauci okazali się bezlitośni wobec aktorki. Nie szczędzą gorzkich słów wobec niej. Jedna z nich poszła na całość i nawiązała do rodziny Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej.

Nie dziwie się, że Pani jest taką kłodą, jak tyle dzieci Pani poczyniła w swoim życiu, niekoniecznie wszystkie są normalne z naciskiem na duże Ant— grzmiała na Instagramie jedna z internautek, prawdopodobnie nawiązując do najstarszego syna aktorki, Antoniego.

Do akcji wkracza Joanna Kurowska

W jej obronie postanowiła stanąć Joanna Kurowska. Przyjaciółka Ostrowskiej-Królikowskiej bardzo konkretnie zareagowała na wspomniany komentarz.

"To, co Pani pisze, jest podłe. To wróci do Pani szybciej, niż Pani myśli... proszę tylko czekać. Tylko w Polsce jest to możliwe, żeby kobieta drugiej kobiecie wyrządzała taką podłość. Karma wraca" - napisała Joanna Kurowska.