Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" cieszy się wielką popularnością wśród widzów Polsatu. Tym razem udało się do programu zaprosić prawdziwe gwiazdy. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Maciej Musiał, Roksana Węgiel, Maffashion i Filip Chajzer. W trzecim odcinku pary tańczyły w rytm największych przebojów Abby. Po występie Roxie doszło do ostrej wymiany zdań między Ewą Kasprzyk a Iwoną Pavlović. O co poszło?

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Iwona Pawlović i Ewa Kasprzyk dyskutują o swoich zębach

Taniec Roksany Węgiel zachwycił wszystkich jurorów. Piosenkarka i jej partner dostali 40 punktów, czyli maksymalną ich liczbę. - O jejku, nie mogę oddychać. Roksana. Powiem ci, cieszę się, że mam wszystkie swoje zęby, bo by mi w tej chwili wszystkie opadły - powiedziała Pavlović. - No chyba nie wszystkie - wtrąciła się Kasprzyk.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Aktorka także chwaliła taniec Węgiel. - To jest tak, jakby Josephine Baker słuchajcie ożyła. Jakbym widziała jej taniec, w którym ona porywała(...). Wtedy odezwała się poirytowana Pavlović. - A masz swoje oczy wszystkie, czy nie? Czy jakieś sztuczne masz? - pytała. Zdezorientowana Kasprzyk nie wiedziała, co się dzieje. - Ale nie rozumiem takich wiesz... - zaczęła. Pavlović szybko pożałowała tego, co powiedziała. Żartuję, to tylko uszczypliwość - powiedziała. Czy jurorki pozostaną w dobrych stosunkach?