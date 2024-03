Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Sensacją 2022 r. było rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Teraz są już po rozwodzie i każde z nich układa sobie życie. Ona jest z dziennikarzem Maciejem Kurzajewskim, a on - z Dominiką. Ukochana tancerza powiedziała kilka słów o tym, jak wygląda ich związek.

Reklama

Marcin Hakiel znalazł szczęście

Reklama

Marcina Hakiela i Dominiką dzielą się swoim szczęściem w sieci. Chętnie pokazują, jak wygląda ich życie prywatne. Ukochana obserwuje też poczynania partnera na parkiecie "Tańca z gwiazdami", gdzie tancerz występuje w parze z "Królową życia" Dagmarą Kaźmierską.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Dominika opowiada o Marcinie Hakielu

Portal Jastrząb Post postanowił zapytać Dominikę o kulisy wspólnego życia z Hakielem. "Jest na pewno bardzo zabawny, opiekuńczy i prawdziwy. Po prostu prawdziwy. Jest, jaki jest i za to go lubię, za to go kocham" - powiedziała Dominika zapytana o zalety partnera.

Dominika o dzieciach Marcina Hakiela

W kolejnym pytaniu poruszono temat dzieci tancerza i Kasi Cichopek. Chodziło o to, jakie są relacje Dominiki z nimi. "Ja nie matkuję. Ja jestem dla nich koleżanką i wydaje mi się, że ta relacja jest bardzo fajna i zdrowa. Marcin pełni rolę taty, a ja go w tym oczywiście wspieram. Ale nie jestem osobą, która nadaje się do matkowania" - powiedziała. Wiele osób ciekawi, czy obecna partnerka Marcina Hakiela miała okazję poznać Katarzynę Cichopek. Byli małżonkowie dzielą się przecież opieką nad dziećmi.

"Nie, nie miałam tej przyjemności. Nie poznałam jej. Nie mam takiej potrzeby, żeby się z nią zapoznać. Jestem z Marcinem i to mi wystarczy" - wyjaśniła.