Kuba Wojewódzki jest obecny w polskim show-biznesie od ponad trzech dekad. W stacji TVN prowadzi swój autorski show. Program emitowany jest w telewizji od 2002 roku.

Kuba Wojewódzki drwi ze znanych osób

Samozwańczy "król TVN" budzi skrajne emocje. Jedni go kochają, inni niekoniecznie. Nie tylko w programie, ale też w swoich felietonach w tygodniku "Polityka" wypowiada się, często dosyć ironicznie na temat innych osób publicznych.

Mocne słowa Kuby Wojewódzkiego

Jakiś czas temu Kuba Wojewódzki stwierdził, że dziennikarze nie mają charyzmy. Jego słowa w piątkowym wydaniu "Dzień Dobry TVN" przypomniała Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz. Dzisiaj będziemy budować napięcie. Ostatnio Kuba Wojewódzki powiedział, że mu brakuje charyzmatycznych dziennikarzy... Więc dzisiaj będzie taka energia w nowym roku, jakiej jeszcze, drodzy państwo, w show biznesie nie było - powiedziała.

Dziennikarze "Dzień dobry TVN" zadrwili z Kuby Wojewódzkiego

Na ripostę ze strony prowadzących, czyli Sandry Hajduk i Marcina Prokopa, nie trzeba było długo czekać. Obydwoje postanowili wbić szpilę koledze ze stacji. Jak to niektórzy mówią, warto szukać w sobie - stwierdziła Sandra Hajduk. No ale z pustego Salomon nie naleje - dodał Marcin Prokop. Czy Kuba Wojewódzki odpowie na te słowa?