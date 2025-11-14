Wokalista zamieścił w piątkowy wieczór na InstaStories nagranie, na którym widać rozbity samochód, otoczony przez auta straży pożarnej i policji. "Wszyscy cali" - dopisał.

Odwołany koncert

Sławek Uniatowski jechał na koncert. Ze zrozumiałych względów występ został odwołany. W mediach społecznościowych artysty pojawiło się oświadczenie w tej sprawie. Koncert, który miał się odbyć, został przesunięty na 2026 rok. "Organizatorzy koncertu Sławka Uniatowskiego informują, że z przyczyn niezależnych od artysty, zespołu i organizatora dzisiejszy koncert został przesunięty na 15 marca 2026. W drodze na wydarzenie artysta uległ wypadkowi samochodowemu. Na szczęście nic nie zagraża jego życiu, jednak zaistniała sytuacja uniemożliwia mu występ w planowanym terminie. Prosimy o zrozumienie i poszanowanie prywatności artysty w tym trudnym momencie" - czytamy. Fani mogą zatem odetchnąć z ulgą. Bilety zachowują swoją ważność na następny termin. "Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność na termin 15 marca 2026. Istnieje również możliwość zwrotu biletów - w takim przypadku prosimy o kontakt z punktem, w którym zakupiono bilety. Przepraszamy za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość" - przekazano w oświadczeniu.

Reklama

Reklama

Fani życzą powrotu do zdrowia

Fani artysty bardzo zmartwili się tym, co się stało. Pod postem na Facebooku posypały się komentarze. "Szybkiego powrotu do zdrowia"; "Najważniejsze, że życiu nic nie zagraża. W każdej sytuacji trzeba być człowiekiem i zrozumieć, że nieprzewidziane sytuacje też się zdążają. A co się odwlecze..., poczekamy" - napisali między innymi.