Jesienią rusza kolejna edycja "Tańca z gwiazdami". Do tej pory Polsat oficjalnie ogłosił nazwisko jednej gwiazdy - to Ewa Minge. Krąży natomiast wiele niepotwierdzonych informacji o uczestnikach show. Wiadomo na pewno, że treningi ruszą już w sierpniu.

Agnieszka Kaczorowska potwierdza

Agnieszka Kaczorowska w poprzednie edycji tanecznego show tańczyła z Filipem Gurłaczem. Teraz tancerka oficjalnie potwierdziła, że znów będzie można ją zobaczyć na parkiecie "Tańca z gwiazdami". "Tylko nie mówcie nikomu. Już oficjalnie mogę potwierdzić, że kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" przede mną. Bo ja Wam nie mówiłam, ale ostatnio, będąc po przerwie, ja się dopiero rozgrzewałam - zapowiedziała na Instagramie.

Co planuje Marcin Rogacewicz?

Na razie nie wiadomo, z kim zatańczy Agnieszka Kaczorowska. Informacja i tak wywołała ogromne poruszenie wśród jej fanów. Na mały komentarz pokusił się sam Marcin Rogacewicz. "Będę oglądał" - napisał. Ostatnio wiele się mówi, że tancerka i aktor znany m.in. z "Komisarza Alexa" oraz "Na dobre i na złe" są parą. Oni z kolei na ten temat milczą.

Od tygodni w mediach przewija się temat udziału Marcina Rogacewicza w "Tańcu z gwiazdami". Jak ustalił niedawno Pudelek, Polsat robi wszystko, by 45-latek spotkał się na parkiecie z Agnieszką Kaczorowską. Teraz aktor zamieścił na Instagramie nowe zdjęcie profilowe z podpisem "#idzienowe". Jest też piosenka "Tylko mnie poproś do tańca". Internauci są pewni, że to oznacza udział Rogacewicza w "Tańcu z gwiazdami". "Piosenka proroczo brzmi, TzG? Tak bardzo bym chciała zobaczyć pana na parkiecie" - napisała jedna z fanek. "Serio?" - odpowiedział.