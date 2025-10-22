O związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego świat dowiedział się w październiku 2022 roku. Aktorka obchodziła 40. urodziny. Wtedy, w odpowiedzi na komentarz Pauliny Smaszcz, zakochani opublikowali pierwsze wspólne zdjęcie. Rok później media obiegła wiadomość o ich zaręczynach, a ostatnio - o zaplanowanym ślubie.

To już w tę sobotę

Uroczystość ma odbyć się w sobotę 25 października. Menadżer pary, Patryk Wolski, w rozmowie z Pudelkiem nie potwierdził dokładnej daty, zaznaczając jednak, że ceremonia faktycznie się odbędzie. "Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych swoim wyjątkowym wydarzeniem. Ślub, jak wspominali, jest w planach i będzie dobrym dopełnieniem ich związku, jednak szczegóły tego wydarzenia chcą zachować dla siebie" - powiedział.

Reklama

Kameralna uroczystość

Jak udało się ustalić Pudelkowi, para postawiła na kameralną uroczystość w Polsce. Udział w niej wezmą wyłącznie najbliżsi przyjaciele i rodzina. Wśród nich zabraknie syna prezenterki, Adama, który jest teraz w Argentynie. Nie pojawią się także wszyscy koledzy z planu "M jak miłość" - Teresa Lipowska wyznała, że nie otrzymała zaproszenia. Anna Mucha w tym czasie gra spektakl.

Teresa Lipowska nie została zaproszona na ślub Kasi Cichopek. 'I tak bym nie poszła'
Teresa Lipowska nie została zaproszona na ślub Kasi Cichopek. "I tak bym nie poszła"

Zobacz również
Reklama

Sprawa między Katarzyną Cichopek i Pauliną Smaszcz

Tuż przed ślubem sąd wyznaczył termin rozprawy, w której powódką była Katarzyna Cichopek, a pozwaną Paulina Smaszcz, była żona Macieja Kurzajewskiego. W sądzie, jako świadek, pojawił się Maciej Kurzajewski. Zapytany przez media o ślub odparł" Jest dobrze. Dopinamy wszystko na ostatni guzik". Padło też zdanie, że "Kasia ma teraz zajętą głowę przyjemniejszymi sprawami, bo ślub już za kilka dni", i dlatego nie pojawiła się na rozprawie. Nie było to jednak konieczne, ponieważ reprezentował ją prawnik.

Elżbieta Romanowska prosi o modlitwę. Jej wpis porusza serca
Elżbieta Romanowska prosi o modlitwę. Jej wpis porusza serca

Zobacz również

Stroje sportowe i wieczorowe

Jak donosi Świat Gwiazd, Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zaznaczyli w zaproszeniach dla weselnych gości, by w sobotę stawili się w strojach wieczorowych, a na niedzielę przyszykowali ubrania sportowe, ponieważ zaplanowali różne atrakcje