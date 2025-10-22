O związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego świat dowiedział się w październiku 2022 roku. Aktorka obchodziła 40. urodziny. Wtedy, w odpowiedzi na komentarz Pauliny Smaszcz, zakochani opublikowali pierwsze wspólne zdjęcie. Rok później media obiegła wiadomość o ich zaręczynach, a ostatnio - o zaplanowanym ślubie.

To już w tę sobotę

Uroczystość ma odbyć się w sobotę 25 października. Menadżer pary, Patryk Wolski, w rozmowie z Pudelkiem nie potwierdził dokładnej daty, zaznaczając jednak, że ceremonia faktycznie się odbędzie. "Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych swoim wyjątkowym wydarzeniem. Ślub, jak wspominali, jest w planach i będzie dobrym dopełnieniem ich związku, jednak szczegóły tego wydarzenia chcą zachować dla siebie" - powiedział.

Kameralna uroczystość

Jak udało się ustalić Pudelkowi, para postawiła na kameralną uroczystość w Polsce. Udział w niej wezmą wyłącznie najbliżsi przyjaciele i rodzina. Wśród nich zabraknie syna prezenterki, Adama, który jest teraz w Argentynie. Nie pojawią się także wszyscy koledzy z planu "M jak miłość" - Teresa Lipowska wyznała, że nie otrzymała zaproszenia. Anna Mucha w tym czasie gra spektakl.

Sprawa między Katarzyną Cichopek i Pauliną Smaszcz

Tuż przed ślubem sąd wyznaczył termin rozprawy, w której powódką była Katarzyna Cichopek, a pozwaną Paulina Smaszcz, była żona Macieja Kurzajewskiego. W sądzie, jako świadek, pojawił się Maciej Kurzajewski. Zapytany przez media o ślub odparł" Jest dobrze. Dopinamy wszystko na ostatni guzik". Padło też zdanie, że "Kasia ma teraz zajętą głowę przyjemniejszymi sprawami, bo ślub już za kilka dni", i dlatego nie pojawiła się na rozprawie. Nie było to jednak konieczne, ponieważ reprezentował ją prawnik.

Stroje sportowe i wieczorowe

Jak donosi Świat Gwiazd, Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zaznaczyli w zaproszeniach dla weselnych gości, by w sobotę stawili się w strojach wieczorowych, a na niedzielę przyszykowali ubrania sportowe, ponieważ zaplanowali różne atrakcje