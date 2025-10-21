Elżbieta Romanowska, znana m.in. z programu "Nasz nowy dom" i serialu "Barwy szczęścia", od lat cieszy się ogromną sympatią widzów. W ostatnich miesiącach dzieliła się w mediach społecznościowych nie tylko zawodowymi sukcesami, ale także trudnymi momentami z życia prywatnego.

"Trzymajcie kciuki"

Zaledwie kilka miesięcy po śmierci mamy do szpitala trafił tata Elżbiety Romanowskiej. Aktorka poprosiła swoich fanów o modlitwę. "Niech dziś się uda. Trzymajcie kciuki za tatę i lekarzy, którzy będą go operować" - napisała.

Śmierć mamy Elżbiety Romanowskiej

Pod koniec 2024 r. aktorka ujawniła, że jej mama, Bogusława Romanowska, przeszła poważną operację. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, kilka miesięcy później kobieta zmarła. W poruszającym wpisie Romanowska wspominała ją jako "królową" i "tygrysicę", nie kryjąc bólu po stracie. "To najtrudniejsze urodziny w moim życiu. Pierwsze bez mojej królowej, bez mojej tygrysicy. Jeszcze nigdy nie doświadczyłam takiego bólu, tęsknoty i pustki. Podobno czas leczy rany… Na dzień dzisiejszy trudno mi w to uwierzyć. (...) Znów rodzina i przyjaciele oraz wy, kochani, dają mi największą siłę i są pretekstem, by wstać z łóżka i działać dalej. Bo po każdej burzy wychodzi słońce i choć moje »Słońce« zaszło, to w moim obolałym sercu będzie nadal świecić" - napisała w czerwcu w szczerym poście w mediach społecznościowych.