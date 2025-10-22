"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kto wziął ślub w tej edycji?

TVN emituje właśnie kolejną edycję programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertki dobrały nowe pary, które powiedziały już sobie "tak", wyjechały w podróż poślubną a teraz poznają swoją codzienność. W tej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" bohaterami programu są:

Kasia i Maciek

Karolina i Maciek

Kaja i Krystian.

Ta ostatnia relacja budzi najwięcej wątpliwości widzów. Zdaniem wielu ta para z pewnością się rozstanie. Zarówno Kaja, jak i Krystian sami przyznają, że czasem trudno jest im dojść do porozumienia.

Kaja i Krystian ze "ŚOPW" nie potrafią się dogadać. Co o sobie mówią?

Mam trochę problem z tym, że nie zawsze dobrze odbieram jego słowa. Odpowiada mi pod nosem czasami, ale porozmawialiśmy o tym. Powiedziałam mu, że mam wrażenie, że jest na mnie zły, że 'truję'. A on powiedział, że nie, że tak nie jest - stwierdziła Kaja.

Krystian z kolei zauważył, że jego żona zachowuje się jak "starsza osoba". Kaja moim zdaniem, nie chcę oceniać, ale w moich oczach zachowuje się jak starsza osoba. Ludzie starsi od nas mają więcej werwy - znam takich ludzi - niż Kaja. Kaja, mam czasami wrażenie, że jest zmęczona tym życiem - powiedział o swojej żonie Krystian.

Dodał, że jego żona sprawia wrażenie "zmęczonej życiem". Z kolei Kaja narzekała, że ze strony Krystiana nie ma żadnej czułości a mężczyzna nie potrafi się zaangażować w związek.

Drama w małżeństwie Kai i Krystiana. Poszło o pralkę

Dramą, która wydarzyła się w ostatnim odcinku i nie spodobała się Kai było uruchomienie pralki przez Krystiana. Mężczyzna zrobił to, gdy ona spała.

Mamy zupełnie inne życie. Inaczej też na co dzień funkcjonujemy, ale myślę, że każde z nas musi się jakoś dostosować, dotrzeć i właśnie to robimy. Na przykład dzisiaj rano, jak Krystian włączył pralkę, to jak wstałam, poprosiłam go, żeby następnym razem włączał pralkę po tym, jak wstanę. Po prostu przeszkadza mi ten dźwięk, a ja jeszcze sobie drzemałam w łóżku - tak Kaja wyjaśniła powód oburzenia.

Krystian jak wynikało z ostatniego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" również powoli traci cierpliwość do swojej żony. Gdy zabrał ją na quady i chciał go trochę przetrzeć, zaprotestowała. Wtedy Krystian nie omieszkał skierować w jej stronę kąśliwej uwagi.

Kąśliwa uwaga Krystiana ze "ŚOPW". Co powiedział o swojej żonie?

Dobra, weź, bez przesady. Co ja jestem, królowa angielska? - powiedziała do Krystiana Kaja, gdy ten chciał przetrzeć auto. Czasami tak... - odparł Krystian. Zdaniem internautów ten związek skazany jest na porażkę i obydwoje się ze sobą męczą.

"Ależ oni się ze sobą męczą. Aż boli oglądanie tego", "Oni nawet ze sobą nie rozmawiają, każde robi co innego", "Serio? Pralka?", "Z tej mąki chleba nie będzie", "Ona jest taka męcząca, że aż mi go szkoda", "Straszne marudy. I ona, i on", "On się już ewidentnie męczy, a ona oczekuje bliskości, której niestety nie otrzyma, bo on tego nie chce" - pisali internauci i widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia".