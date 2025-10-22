Kolejna rozprawa w procesie Katarzyna Cichopek przeciwko Paulinie Smaszcz odbyła się we wtorek 21 października. Powodem procesu jest naruszenie dóbr osobistych. O to właśnie oskarżona jest była żona Macieja Kurzajewskiego.

Proces Cichopek i Smaszcz. Joanna Kurska złożyła zeznania

W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga nie pojawiły się strony sporu, ale na świadka powołana została Joanna Kurska. Żona byłego prezesa TVP zeznawała w sprawie. Z racji tego, że przebywa w USA złożyła zeznania online. Trwały one dwie godziny. Nie szczędziła również ostrych słów w stosunku do Pauliny Smaszcz.

Reklama

Joanna Kurska o Cichopek i Kurzajewskim. Co powiedziała?

W rozmowie z Plotkiem Joanna Kurska powiedziała, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to profesjonaliści, którzy są pełni życzliwości i wzajemnego szacunku. Żona byłego prezesa TVP współpracowała z nimi, gdy była szefową "Pytania na śniadanie".

Komentując ataki Pauliny Smaszcz na Cichopek i Kurzajewskiego, Joanna Kurska powiedziała, że to jeden z "najbardziej obrzydliwych ataków hejterskich w historii polskiego show-biznesu". Skrytykowała zachowanie byłej żony Macieja Kurzajewskiego.

Joanna Kurska ostro o Paulinie Smaszcz. Nie gryzła się w język

Paulina Smaszcz jest przykładem rozwiedzionej kobiety, która w żałosny sposób nie potrafi pogodzić się z faktem, że były mąż znalazł kogoś piękniejszego i bardziej wartościowego, że jest szczęśliwy w nowym związku - stwierdziła Kurska.

Stwierdziła, że Smaszcz "powinna już po prostu milczeć". Zaapelowała do mediów i opinii publicznej, by cieszyła się szczęściem pary, która za kilka dni weźmie ślub. (...) celebrujmy to, co dobre i budujące, a nie poświęcajmy uwagi tym, którzy żyją cudzym życiem. Nie piszcie o byłych nieszczęśnikach, którzy nikogo nie interesują - powiedziała Joanna Kurska.