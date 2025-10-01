"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kto z kim wziął ślub w tej edycji?

TVN wyemitował kolejny odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Dobrane przez ekspertów pary były w nim już po ceremoniach i bawiły się na swoich weselach. Tym razem bohaterami programu są:

Kasia i Maciek

Karolina i Maciek

Kaja i Krystian.

Kaja z "ŚOPW" zaskoczyła wyznaniem. Co powiedziała?

To właśnie panna młoda z tej ostatniej pary show "Ślub od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła wyznaniem. W odcinku, który TVN wyemitował we wtorek 30 września Kaja pokazała, że jest osobą bardzo bezpośrednią. Gdy wraz ze świeżo poślubionym mężem jechała autem do lokalu, w którym odbywało się wesele, zaczęła poruszać trudne, ale ważne tematy.

Jednym z nich było powiększenie rodziny. Kaja próbowała wyjaśnić mężowi jak z jej perspektywy wygląda sytuacja. Próbowała również "uspokoić" męża.

Najważniejsze, o czym mówiłam, to że mam już 28 lat i to najwyższy czas na dzieci. Nie chcę być starą matką, więc trzeba znaleźć sobie męża i zrobić dzieci. Ale nie stresuj się! - wypaliła.

Internauci mocno podzieleni. Jak skomentowali wyznanie Kai?

Internauci jak zawsze przy okazji uczestników programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" byli po tym wyznaniu mocno podzieleni. Jedni stwierdzili, że Kaja skróciła dystans mocno i zbyt szybko, inni z kolei skrytykowali ją za to, że zagadała męża i nie dała mu dojść do głosu.

"Moim zdaniem ta para najbardziej do siebie pasuje. Przeciwieństwa się przyciągają!", "Ogólnie fajne pary i zapowiada się dobrze, a oni najbardziej rokują na sukces", "Mnie się zdaje, że to jedyna para, która nie weźmie rozwodu. Życzę im tego z całego serca, żeby im się powiodło", "Najlepsza para. Myślę, że jako jedyni przetrwają" - pisali zwolennicy Kai i Krystiana.

"Gada jak nakręcona. Powinna się trochę kontrolować", "Fajny gość, a Kaja przegina", "Ona jest przytłaczająca i zbyt nachalna tym ciągłym paplaniem. Nawet nie da mu zadania dokończyć", "A według mnie to się nie uda, ten facet jest za spokojny i flegmatyczny. Mógłby robić podcasty z dobranockami", "Ledwo się poznali, a ta już o dzieciach. Przesada" - stwierdzili przeciwnicy.