Kariera Rafała Brzozowskiego zaczęła się od udziału w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland" (2011). Rok później wypuścił singiel "Tak blisko", który szybko podbił listy przebojów. W 2017 r. piosenkarz zaczął karierę w TVP. Prowadził "Koło fortuny" , a potem przebojowy teleturniej muzyczny "Jaka to melodii?" oraz "The Voice Senior". Powierzano mu także prowadzenie wielu dużych wydarzeń emitowanych przez TVP, m.in. KFPP w Opolu czy Sylwestra Marzeń. Latem 2024 r. stacja zakończyła jednak współpracę z muzykiem, a do "Jaka to melodia?" wrócił Robert Janowski.

Rafał Brzozowski podkreśla, że nie był nigdy pracownikiem TVP

Kariera Rafała Brzozowskiego w telewizji trwała siedem lat i przypadła na okres prezesury "żołnierza PiS" Jacka Kurskiego. Dziś gwiazdor przekonuje, że nigdy nie był pracownikiem TVP. Jesteśmy w ATM, my nie jesteśmy w ogóle w budynku telewizji. Ja nie jestem pracownikiem telewizji. Ja mam podpisaną umowę na program rozrywkowy między moją firmą a firmą mojego agenta. Agent podpisuje kontrakt na odcinki. To jest tyle. I przez dwa lata przyjeżdżasz po prostu do ATM Studio, nagrywasz program i wychodzisz - wyjaśnił Rafał Brzozowski w najnowszym wywiadzie dla serwisu Świat Gwiazd.

Reklama

Reklama

Rafał Brzozowski: praca dzięki castingom

Ja cały czas gdzieś tam tak się poruszałem przy tych różnych układach telewizyjnych, gdzieś byłem sprawdzany jako potencjalny prowadzący. Aczkolwiek to było takie na zasadzie "okej, ktoś zadzwonił, poszedłem" i tak dalej. I wtedy jak się zaczęła ta cała zmiana, to decyzja była o tym, żeby wracać z formatami, których dawno nie było i stąd też był pomysł na "Koło fortuny", żeby to odświeżyć i zrobić. I ten telefon po to, żeby przyjść, to było do wielu ludzi. Więc po raz kolejny przyszedłem, żeby tam na ten casting się pojawić - przekonywał Rafał Brzozowski w wywiadzie dla Świata Gwiazd.