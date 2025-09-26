Lider Ich Troje wystąpił podczas koncertu Elektrycznych Gitar. To co zobaczyli widzowie było co najmniej elektryzujące.

Kwiaty we włosach...

Michał Wiśniewski paradował po scenie w różowych szortach, miał w czerwone włosy wpięte kwiaty, a na nogi założył damskie szpilki. Koszula też była oryginalna, wyglądała raczej jak góra od piżamy. Fani zareagowali natychmiast. Na profilu Elektrycznych Gitar pojawiło się zdjęcie Wiśniewskiego z podpisem: "Było grubo".

"A dla komentujących na głowę liść"

Pod postem Elektrycznych Gitar sypią się komentarze. "Wiśniewski w damskich butach? Jemu chyba już dawno poprzestawiało się w głowie ale że aż do tego stopnia??" - napisał jeden z internautów. Krytyki w podobnym tonie pojawiło się wiele, m.in. "Tego się nie da odzobaczyć". Są też przychylne wpisy. Ludzie chwalą np. zgrabne nogi Michała Wiśniewskiego. Pojawiają się też zarzuty, że niektórzy nie mają poczucia humoru. "Cudownie. Żałuję, że nie mogłem być. A dla komentujących na głowę liść" - napisał jeden z nich.