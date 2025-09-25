Adrian Szymaniak był jednym z pierwszych uczestników programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". To właśnie w show TVN poznał swoją żonę Anitę. Para doczekała się dwójki dzieci. Kilka miesięcy temu mężczyzna poinformował, że ma problemy ze zdrowiem.

Adrian ze "Ślubu..." choruje na glejaka. Przeszedł dwie operacje

W lipcu Adrian trafił do szpitala i dosyć szybko został poddany operacji. Powodem był guz mózgu, który wykryli u niego lekarze. Kilka tygodni po tym zabiegu, uczestnik programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" musiał przejść kolejny zabieg. Teraz w sieci zamieścił nagranie, na którym podzielił się informacjami na temat swojego stanu zdrowia.

Adrian ze "Ślubu..." usłyszał nową diagnozę. Co mówią lekarze?

Okazuje się, że nie jest dobrze. Adrian przeszedł kolejną serię badań i spotkań z lekarzami. Niestety nowa diagnoza sprawiła, że nie został podany ani chemoterapii, ani radioterapii.

Na ten moment radioterapia i chemioterapia muszą poczekać jakiś czas, dlatego że jest wznowa. Wznowa guza - nowa zmiana jest większa niż pierwotna. Jest w tej samej części - nieco obok - powiedział na nagraniu.

Adrian ze "Ślubu..." przejdzie kolejną operację?

Natomiast opis rezonansu, jaki wykonywałem w ubiegłym tygodniu, wskazuje na drugą zmianę natomiast ona, po badaniu obrazowym, nie jest aż tak aktywna, raczej złośliwa, ale to też może być zmiana glejakowa - tak jak opis wskazuje, ale zupełnie innego stopnia - wyjaśnił Adrian.

Poinformował, że na tym etapie musi przejść reoperację. I to chyba tyle, co mam wam do przekazania - stwierdził Adrian.