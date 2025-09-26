Sanah to jedna z tych artystek młodego pokolenia, którą uwielbiają miliony słuchaczy. Podbiła ich uszy i serca m.in. takimi piosenkami jak "Ale jazz!", "Szampan" czy "Nic dwa razy".

Sanah na Narodowym. Z kim wystąpiła?

W miniony weekend Sanah zagrała na Stadionie Narodowym w Warszawie dwa koncerty. Bilety na to wydarzenie rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Zuzanna Grabowska, bo tak naprawdę nazywa się jedna z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce, zaprosiła na to wydarzenie największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wśród nich byli m.in. Kuba Badach, Mela Koteluk, Michał Bajor czy Katarzyna Nosowska.

Niespodzianka podczas koncertu Sanah. Co wręczyła fance?

Podczas koncertów nie brakowało niespodzianek. Fani Sanah mogli zobaczyć m.in. jej męża Stanisława, który wjechał na scenę na srebrnym traktorze. Podobnie, jak na poprzednich koncertach, tak i tym razem w pewnym momencie postanowiła oddać jednej z fanek swoje buty. Stwierdziła, że niewygodnie się w nich śpiewa. Gdy wręczała czarne szpilki, ostrzegła obdarowaną przed jednym. Było to dosyć osobliwe wyznanie gwiazdy.

Osobliwe wyznanie Sanah. "Mogą trochę śmierdzieć"

Ja mam rozmiar 36,5. Ty masz rozmiar 36? No to proszę, to są buty dla ciebie. Uwaga, bo mogą trochę śmierdzieć. Nie są najczystsze... - śmiała się. Podczas drugiego koncertu również oddała swoje buty. Tym razem powiedziała, że jest lepiej niż poprzedniego dnia, ale mogą być trochę mokre. Fanki, które zostały obdarowane butami od Sanah były uradowane. Koncert ten z pewnością zapamiętają do końca życia.