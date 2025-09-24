Na Sri Lance powstaje właśnie 3. sezon kontrowersyjnego reality show "Królowa przetrwania". W poprzednich edycjach programu TVN7 udział wzięły m.in. Agnieszka Kaczorowskam, Paulina Smaszcz oaz Marianna Schreiber. W tym sezonie o przetrwanie w dżungli bez dostępu do wygód i bez kontaktu ze światem walczy aż 13 celebrytek.

Kolejne nazwiska gwiazd "Królowej przetrwania 3"

Nową prowadzącą została Małgorzata Rozenek-Majdan. Pierwszy i drugi sezon programu "Królowa przetrwania" prowadził Izu Ugonoh. Teraz wśród uczestniczek znalazły się m.in. Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska oraz - jak donosi "Super Express" - Dominika Tajner i partnerka Marcina Hakiela, Dominika Serowska. Teraz dziennik podaje, że w programie pojawi się żona detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, Maja Rutkowski, znana ze swojej otwartości i szczerości.

Reklama

Reklama

Kolejną uczestniczką programu została aktorka i piosenkarka Monika Jarosińska, znana widzom z seriali "Samo życie" czy "Dziewczyny ze Lwowa". Artystka przetrwała w życiu już nie jedno. Niedawno walczyła o swoje zdrowie - przeszła operację kręgosłupa. Swego czasu głośny był jej konflikt z Dodą.

Kto wygrał poprzednie edycje "Królowej przetrwania"?

Zwyciężczynią pierwszej edycji programu "Królowa przetrwania" została Josephine Kwaśniewska ( Josie ), a drugą edycję wygrała Natalia Karczmarczyk, znana jako "Natsu".