Związek Violi Kołakowskiej i Tomasza Karolaka od lat intrygował opinię publiczną. Para miała na koncie kilka burzliwych rozstań i powrotów, lecz aktor potwierdził właśnie, że zakończył się definitywnie.

"To była miłość od pierwszego wejrzenia"

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska poznali się w 2006 r. na planie serialu "Kryminalni". To była miłość od pierwszego wejrzenia. Wtedy też aktor zdecydował się na rozstanie z Magdaleną Boczarską. "Zrobiła na mnie oszałamiające wrażenie. Byłem przekonany, że jestem niegodny tak pięknej kobiety"- wspominał w "Vivie!" aktor. Karolak i Kołakowska mają dwoje dzieci: 18-letnią Lenę i 12-letniego Leona. Jak ujawnił w wywiadzie dla Kanału Zero, nie są już razem.

"Rozwydrzony bachor"

"W życiu prywatnym zachowywałem się jak rozwydrzony bachor. Każdy z nas ma takie wewnętrzne dziecko, którym trzeba się zaopiekować. Ja długo nie umiałem. Takich facetów są miliony. Boją się odpowiedzialności za rodzinę, bo sami za siebie nie potrafią być odpowiedzialni" - mówił Tomasz Karolak we przytoczonym już wywiadzie dla "Vivy!".

"Monogamia jest sprzeczna z naturą człowieka"

Raz na jakiś czas pojawiały się informacje o rozstaniu Kołakowskiej i Karolaka. Aktor przez pewien czas spotykał się z Magdaleną Lamparską. Potem wrócił do Magdaleny Boczarskiej. Po pewnym czasie jednak okazało się, że znów spotyka się z matką swoich dzieci. Viola Kołakowska nie komentowała doniesień prasy. Tymczasem aktor nie ukrywał, że nie jest zwolennikiem monogamii. "Monogamia jest sprzeczna z naturą człowieka, zwłaszcza faceta, bo facet ma za zadanie rozsiać jak najwięcej nasienia po otoczeniu, po okolicy" - stwierdził w wywiadzie dla Radia Kolor.

"Próbowałem rodzinę sklecić po swojemu"

Tomasz Karolak gościł w programie Tomasza Kammela w Kanale Zero. W rozmowie poruszył temat rodziny - tej z "rodzinki.pl", ale także własnej. Dzięki tej "rodzince.pl" ja zobaczyłem, że ta rodzina może być takim fascynującym wszechświatem i próbowałem tę rodzinę jakość sklecić po swojemu. My mamy obraz rodziny z filmów i książek, ewentualnie z własnego domu, więc próbowałem to jakoś klecić... Wyszło mi jakoś średnio chyba. (...) Ale muszę powiedzieć, że mam z dzieciakami świetną relację i są ze mną na dobre i na złe - powiedział Tomasz Karolak.

"Nie jesteśmy już razem"

Tomasz Kammel dopytywał, jak się układają teraz relacje Tomasza Karolaka i Violi Kołakowskiej. To nie wiem... Trzeba byłoby Violki zapytać - odparł wymijająco aktor. My nie jesteśmy razem. To była tzw. burzliwa relacja, która obydwie strony miała czegoś nauczyć, ale nie, nie jesteśmy parą - doprecyzował. Tomasz Karolak pierwszy raz otwarcie przyznał, że jego związek z Kołakowską już nie istnieje. Plotki o kolejnym rozstaniu pary krążyły w mediach od miesięcy.