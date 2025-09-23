"Klan" to serial, który od wielu lat cieszy się sympatią widzów. Przez tę produkcję przewinęło się wiele gwiazd polskiej sceny i filmu. Kilka miesięcy temu z serialem pożegnała się Barbara Bursztynowicz, która wcielała się w postać Elżbiety.

Julian Peciak odchodzi z serialu "Klan". Czym będzie się zajmował?

Teraz z serialem żegna się Julian Peciak. Młody aktor grał Pawła Lubicza. Na planie jestem kilka razy w miesiącu, a w pozostałym czasie jeżdżę metrem. A właściwie na odwrót, zdecydowanie więcej pracuję w metrze. Jestem tam na etacie od lipca- mówił o swojej pracy na planie "Klanu" w 2022 roku w rozmowie ze Światem Seriali Interia.

Julian Peciak wyznał, że kolej fascynowała go od dziecka. Odbył praktyki w PKP Intercity i zdecydował się na pracę w warszawskim metrze. Jest maszynistą taboru pasażerskiego. Postanowił na dobre zająć się tą pracą i zrezygnować z aktorstwa. Peciak mówił, że ekipa "Klanu" próbowała wpłynąć na jego decyzję, ale pasja wygrała.

W metrze z kolei pytają, dlaczego wolę zwykłą pracę, bo aktorstwo kojarzy im się z wielkim światem, nieosiągalnym dla każdego - wspominał w wywiadzie.

Pawełek w serialu "Klan" wróci do Polski. Co się stanie?

Grany przez niego Pawełek w fabule serialu na początku tego roku wyjechał do USA. Teraz wróci i będzie zadłużony po uszy. Okaże się, że chłopak przegra 60 tys. złotych w grach hazardowych.

Nowa twarz w serialu "Klan". Kto zastąpi Juliana Peciaka?

Zamiast Juliana Peciaka w roli Pawełka widzowie zobaczą nowego aktora. Wcieli się w niego Maciej Kucharski. To absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie - Filii we Wrocławiu. Aktor grał m.in. w takich serialach jak "Zatoka szpiegów", "Zdrada" czy "Krew z krwi 3".