W niedzielny wieczór widzowie ponownie śledzą taneczne zmagania uczestników show Polsatu "Taniec z gwiazdami". To już drugi odcinek tanecznego show. W pierwszym odcinku żadna para nie pożegnała się z programem, tym razem stawka będzie inaczej.

Nieprzewidziane zdarzenie na parkiecie "Tańca z gwiazdami"

Drudzy na parkiecie pojawili się Maurycy Popiel i Sara Janicka. Przygotowali quickstepa do przeboju Toma Jonesa pt. "It's Not Unusual". Na sam koniec tańca para zaliczyła jednak niemałą wpadkę. Finał występu przyniósł jednak nieoczekiwany zwrot - gdy tancerka usiadła na kolanach aktora, nie utrzymała równowagi i spadła, a chwilę później upadł także jej partner. Sytuacja szybko została opanowana.

Krzysztof Ibisz zareagował natychmiast

Wszystko w porządku, Sara? Wszystko ok? Tak? Dobrze - do tancerki podszedł zatroskany Krzysztof Ibisz. Miałam amortyzacje - zapewniła Sara Janicka. Ostatecznie para otrzymała łącznie 32 pkt od jurorów.