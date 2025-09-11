Michał Czernecki zrezygnował z "Tańca z gwiazdami". Miał tańczyć z Julią Suryś

Jeszcze przed premierą programu "Taniec z gwiazdami" a już po ogłoszeniu uczestników okazało się, że na parkiecie nie zobaczymy jednak Michała Czerneckiego. Powód? Aktora dopadła kontuzja barku, która uniemożliwiła mu udział w show Polsatu.

Julia Suryś weźmie udział w "Tańcu z gwiazdami". Co będzie robić?

Po rezygnacji Michała Czerneckiego przez chwilę nie wiadomo było, co stanie się z Julią Suryś, która miała partnerować aktorowi. Okazuje się, że do tej edycji show nie dołączy żadna inna gwiazda, Julia Suryś otrzymała propozycję nowej roli. Będzie jej towarzyszył Wojciech Kucina.

Julia Suryś i Wojciech Kucina w jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami" odsłonią kulisy programu w naszych mediach społecznościowych - czytamy na Instagramie programu "Taniec z gwiazdami".

Zawodowi tancerze wcielą się w rolę wyjątkowych reporterów - będą relacjonować backstage, pokazywać przygotowania do odcinków na żywo oraz zaglądać na treningi. Nie zabraknie też dużej dawki humoru! - czytamy.