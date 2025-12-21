Michał Urbaniak nie żyje. Muzyk odszedł w sobotę, 20 grudnia. O jego śmierci poinformowała żona. Na jego profilu na Facebooku zamieściła wpis.

Michał Urbaniak zmarł. "Żył i czuł wielkimi nutami"

Michał Urbaniak. Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat. He lived and expressed himself through music. He passed away at the age of 82. With love Dorota Dosia Urbaniak - napisała.

Michał Urbaniak miał dwie córki

Michał Urbaniak był artystą jazzowym. Grał m.in. w zespołach Andrzeja Trzaskowskiego, Krzysztofa Komedy i Milesa Davisa. Występował z czołówką światowego jazzu m.in. Chickiem Coreą, Elvinem Jonesem i zespołem Weather Report. Był też kompozytorem. Na swoim koncie ma muzykę filmową. Artysta był pierwszym, który wprowadził do muzyki fusion takie elementy jak rock, rap, hip hop.

Prywatnie Michał Urbaniak przez 20 lat był mężem Urszuli Dudziak. Potem żenił się jeszcze trzy razy. Owocami związku z Dudziak są dwie córki - Mika i Katarzyna.

Córki żegnają Michała Urbaniaka. "Tatuś,..."

Obydwie zamieściły w sieci krótki, ale bardzo wzruszający wpis, w którym pożegnały ojca. Tatuś, kochamy Cię. Śpij z aniołami - napisały i dodały do tego wpisu serce. Do postu dołączyły również zdjęcie, na którym Michał Urbaniak pozuje z nimi, gdy są małe i mocno je przytula.