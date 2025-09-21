W tym roku nazwiska "wyróżnionych" Węzami poznaliśmy podczas Festiwalu Fantastyki Copernicon w Toruniu. W największej liczbie kategorii, w tym w głównej - dla najgorszego filmu roku, zwyciężyła animowana wersja "Quo vadis". Kapituła konkursu podkreśliła, że film był "absolutnie profesjonalną próbą obrzydzenia całemu światu polskiej powieści nagrodzonej literackim Noblem".

Najgorsze role

Nagrodę w kategorii "najgorsza rola żeńska" przyznano Joannie Opoździe "za nowy solidny wzorzec ekranowego cringe'u" w komedii "Wieczór kawalerski". Z kolei Antka Królikowskiego wyróżniono "za to, że nawet obsadzony po warunkach dał radę położyć rolę" - chodzi o jego występ w filmie pt. "Jak ukradłem 100 milionów". Niestety, laureaci nie pofatygowali się osobiście po odebranie statuetek.

Krótkie małżeństwo i długi rozwód

Joanna Opozda i Antek Królikowski pobrali się w sierpniu 2021 roku. Ich małżeństwo rozpadło się jeszcze przed narodzinami ich syna, który na świat przyszedł pod koniec lutego 2022 r. 2 września 2025 roku odbyła się czwarta już rozprawa rozwodowa, która zakończyła się przed czasem bez przesłuchania świadków. Aktualnie Antek Królikowski jest w związku z Izabelą. Na początku października 2024 r. urodziła im się córka.