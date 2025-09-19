"Królowa przetrwania" wraca na ekrany telewizorów. Prace nad trzecim sezonem nabierają tempa. W programie, emitowany na antenie TVN7, widzowie obserwują, jak celebrytki, wywiezione w tropiki, radzą sobie z dala od cywilizacji. Tym razem prowadzenie show powierzono Małgorzacie Rozenek-Majdan, która zastąpiła Izu Ugonoha - byłego boksera, dobrze znanego widzom poprzednich edycji.

Poprzednia, druga edycja "Królowej przetrwania" obfitowała w skandale. Na planie spotkały się bowiem panie o bardzo wyraźnych osobowościach. Były tam m.in. Agnieszka Kaczorowska, Marianna Schreiber i Paulina Smaszcz. Zwyciężczynią programu została Natalia "Natsu" Kaczmarczyk, która zdobyła tytuł i nagrodę pieniężną w wysokości 85 tysięcy złotych.

13 uczestniczek i większa nagroda

Nagroda główna w trzeciej edycji program "Królowa przetrwania" wyniesie 100 tysięcy złotych, a liczba uczestniczek tym razem się zwiększy. Zamiast 12 - o wygraną powalczy 13 osób. Oficjalne ogłoszenie nazwisk dwóch pierwszych uczestniczek miało miejsce w programie "Mówię Wam" Mateusza Hładkiego. Pierwszą z nich jest Ilona Felicjańska - była modelka, która od lat przyciąga uwagę mediów swoją burzliwą historią życia. Uzależnienie, toksyczne relacje i publiczne skandale – to wszystko czyni jej obecność w programie wyjątkowo elektryzującą. Drugą gwiazdą została Nicol Pniewska - córka biznesmena Barta Pniewskiego i była partnerka Allana Enso, syna Edyty Górniak. Jej występ to zderzenie luksusowego życia z rzeczywistością bez wygód i zasięgu.

Dominika Serowska kolejną uczestniczką "Królowej przetrwania"

Jak podaje "Super Express", w programie zobaczymy także partnerkę Marcina Hakiela, Dominikę Serowską. Znana z konfliktu z Katarzyną Cichopek, Serowska już kilkukrotnie udowodniła, że potrafi stawić czoła trudnym sytuacjom i nie boi się otwarcie mówić o sprawach budzących kontrowersje. Rozpoczynająca przygodę w reality show Dominika Serowska niedawno po raz pierwszy została mamą. Syn celebrytki, Romeo Hakiel, przyszedł na świat pod koniec ubiegłego roku. Jak ustalono, maluszek pozostanie teraz pod troskliwą opieką swojego ojca, Marcina Hakiela.