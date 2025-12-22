Beata Kozidrak zmagała się z rakiem

Dla Beaty Kozidrak to był trudny czas. Pod koniec ubiegłego roku piosenkarka odwołała swoje koncerty. Potem nadeszła wiadomość o tym, że ma poważne problemy zdrowotne. Kilka miesięcy wyznała publicznie, że zmagała się z chorobą nowotworową.

Pierwszy raz, po kilku miesiącach nieobecności, na scenie pojawiła się w sierpniu br. podczas finałowego koncertu Męskie Granie w Warszawie. Można ją było również zobaczyć podczas występu w show "Taniec z Gwiazdami".

Gdzie wystąpi Beata Kozidrak?

Już niebawem będzie ją można zobaczyć podczas koncertu kolęd, który zostanie wyemitowany podczas tegorocznych świąt Bożego Narodzenia w Polsacie. Artystka ma się również pojawić podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów.

Poruszające wyznanie Beaty Kozidrak

W rozmowie z "Halo tu Polsat" Beata Kozidrak wyznała, że to będą dla niej wyjątkowe święta. Dla mnie to będą niezwykłe święta, bo cieszę się, że jestem na tym świecie, po prostu - powiedziała. Bycie ze sobą, siła, która jest w nas, która może naprawdę wiele. Wszystko jest w głowie, wszystko jest w naszych sercach - wiele możemy, naprawdę wiele możemy - dodała wokalistka zespołu Bajm.

Beata Kozidrak święta spędzi w gronie najbliższych. W lutym jej rodzina powiększyła się po raz kolejny a artystka znowu została babcią.