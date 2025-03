Paulina Smaszcz od 1996 do 2020 r. była żoną Macieja Kurzajewskiego. Mają dwóch synów. Maciej Kurzajewski jest teraz związany z Katarzyną Cichopek. Paulina Smaszcz często ostatnio wraca do swojego byłego już małżeństwa.

Paulina Smaszcz w ostatnim czasie często pojawia się publicznie. Zaczęło się od programu "Królowa przetrwania". W poniedziałkowy poranek wystąpiła w programie "Dzień dobry TVN", gdzie rozmawiała na tematy związane z hejtem. W pewnym momencie skierowała ważny apel do mężczyzn. Słowa mają moc - podkreśliła.

Paulina Smaszcz o hejcie

W rozmowie z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim Paulina Smaszcz podkreśliła, że to często kobiety narzucają stereotypy innym kobietom. Zwróciła uwagę na ich dominację w mowie nienawiści, co od dawna jest już przedmiotem badań socjologicznych. Podczas programu Paulina Smaszcz nawiązała również do osobistych doświadczeń. Zasugerowała, że jej były mąż nie wspierał jej wystarczająco.

Paulina Smaszcz o raku czułości i wsparcia w małżeństwie

Generalnie jest tak w naszym społeczeństwie, że najwięcej stereotypów i szufladkowania kobietom narzucają kobiety. I tak samo, jak badamy całą mowę nienawiści czy hejt, to również dominują kobiety hejtujące. My, jako socjologowie, zastanawiamy się w badaniach, skąd to się bierze. (...) Prywatnie, z mojego 26-letniego doświadczenia powiem tyle. Dlatego tak jest, bo brakuje czułości, wrażliwości, dotyku, wsparcia, pomocy, podziwu i docenienia tego, kim są - powiedziała Paulina Smaszcz. Czy Maciej Kurzajewski zareaguje na przytyki byłej żony?