Karol Nawrocki wraz z żoną Martą wychowuje troje dzieci: Kasię, Antoniego oraz formalnie adoptowanego Daniela, który jest synem Marty Nawrockiej z pierwszego związku. Karol i Daniel Nawroccy podkreślają, że łączy ich głęboka więź emocjonalna oraz mają dużo wspólnych pasji, m.in. historie i sport.

Telewizyjny debiut

Daniel Nawrocki w niedzielę zadebiutował ze swoim autorskim programem "Nawrocki w Polsce" na kanale wPolsce24, w którym odwiedza różne miejsca i rozmawia z ciekawymi osobami. W premierowym odcinku spotkał się we Władysławowie z Filipem Chajzerem. Podczas rozmowy poruszono wiele tematów - od biznesowych działań byłego gwiazdora TVN, przez jego opinie o Warszawie i podejście do pracy, aż po doświadczenia z hejtem.

Reklama

Daniel Nawrocki chwali się bratem

Podczas rozmowy z Filipem Chajzerem Daniel Nawrocki podzielił się informacją na temat swojego brata. Chodziło o "Małych gigantów", show TVN, który prowadził Filip Chajzer. Co ciekawe, mój brat był w "Małych gigantach" na castingu i na okładce jednej z gazet - powiedział Daniel Nawrocki. Szczegółów jednak nie zdradził. Chajzer był tym mocno zdziwiony. Serio!? Co ty gadasz? - wykrzyknął. Nawrocki nie ma jednak pewności, czy jego młodszy brat spotkał wówczas Chajzera.

Antek Nawrocki idzie do liceum w Warszawie

15-letni Antek Nawrocki, młodszy syn prezydenckiej pary, wkrótce rozpocznie naukę w warszawskiej szkole średniej. Jest wielkim miłośnikiem piłki nożnej. Jak wspominała pierwsza dama Marta Nawrocka, w rodzinie synowie chętnie angażują się w domowe obowiązki typu gotowanie. Jak zdradziła, Antek wraz z ojcem czytają lektury na głos. Antek ukończył szkołę podstawową i we wrześniu rozpocznie naukę w liceum. Prywatnie jest zapalonym fanem piłki nożnej.