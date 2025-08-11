Karol Nawrocki wraz z żoną Martą wychowuje troje dzieci: Kasię, Antoniego oraz formalnie adoptowanego Daniela, który jest synem Marty Nawrockiej z pierwszego związku. Karol i Daniel Nawroccy podkreślają, że łączy ich głęboka więź emocjonalna oraz mają dużo wspólnych pasji, m.in. historie i sport.

Karol Nawrocki w niezobowiązującym stroju. Tak pojawił się w oknie Belwederu
Karol Nawrocki w niezobowiązującym stroju. Tak pojawił się w oknie Belwederu

Zobacz również

Telewizyjny debiut

Daniel Nawrocki w niedzielę zadebiutował ze swoim autorskim programem "Nawrocki w Polsce" na kanale wPolsce24, w którym odwiedza różne miejsca i rozmawia z ciekawymi osobami. W premierowym odcinku spotkał się we Władysławowie z Filipem Chajzerem. Podczas rozmowy poruszono wiele tematów - od biznesowych działań byłego gwiazdora TVN, przez jego opinie o Warszawie i podejście do pracy, aż po doświadczenia z hejtem.

Reklama
Dzieci Karola Nawrockiego czeka życiowa rewolucja. Gdzie będą się uczyć?
Dzieci Karola Nawrockiego czeka życiowa rewolucja. Gdzie będą się uczyć?

Zobacz również
Daniel i Antoni Nawroccy podczas zaprzysiężenia prezydenta RP 6 sierpnia Daniel i Antoni Nawroccy podczas zaprzysiężenia prezydenta RP 6 sierpnia / AKPA / Wojciech Olkusnik

Daniel Nawrocki chwali się bratem

Podczas rozmowy z Filipem Chajzerem Daniel Nawrocki podzielił się informacją na temat swojego brata. Chodziło o "Małych gigantów", show TVN, który prowadził Filip Chajzer. Co ciekawe, mój brat był w "Małych gigantach" na castingu i na okładce jednej z gazet - powiedział Daniel Nawrocki. Szczegółów jednak nie zdradził. Chajzer był tym mocno zdziwiony. Serio!? Co ty gadasz? - wykrzyknął. Nawrocki nie ma jednak pewności, czy jego młodszy brat spotkał wówczas Chajzera.

Oburzenie po programie TVP. Prowadząca porównała Nawrockiego do popularnej maskotki
Oburzenie po programie TVP. Prowadząca porównała Nawrockiego do popularnej maskotki

Zobacz również

Antek Nawrocki idzie do liceum w Warszawie

15-letni Antek Nawrocki, młodszy syn prezydenckiej pary, wkrótce rozpocznie naukę w warszawskiej szkole średniej. Jest wielkim miłośnikiem piłki nożnej. Jak wspominała pierwsza dama Marta Nawrocka, w rodzinie synowie chętnie angażują się w domowe obowiązki typu gotowanie. Jak zdradziła, Antek wraz z ojcem czytają lektury na głos. Antek ukończył szkołę podstawową i we wrześniu rozpocznie naukę w liceum. Prywatnie jest zapalonym fanem piłki nożnej.