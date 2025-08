Margaret, znana z przebojów "Thank You Very Much" czy "Cool Me Down", zasiądzie ponownie w obrotowym fotelu jurorskim. Artystka debiutowała w tej roli w 10. edycji "The Voice of Poland" w 2019 r. Teraz wraca, zastępując Lanberry, która po trzech sezonach pożegnała się z programem.

Wieści o dołączeniu Margaret do "The Voice of Poland" oficjalnie potwierdzono w piątkowym wydaniu "Pytania na śniadanie", prezentując specjalne nagranie z udziałem artystki.

okazji powrotu do programu Margaret nagrała specjalne wideo, w którym mówi, na co mogą liczyć uczestnicy 16. edycji „The Voice of Poland".

"Marzyłam, żeby to powiedzieć"

Cześć kochani, tu Margaret. Tak szczerze, to marzyłam, żeby to powiedzieć już od dłuższego czasu - wracam do "The Voice of Poland". Bardzo się cieszę, że po sześciu latach znowu mogę zasiąść na tym fotelu. Przez te sześć lat bardzo mocno inwestowałam w swój rozwój artystyczny, muzyczny, osobowościowy. Dlatego tym bardziej chcę i nie mogę się doczekać, żeby podzielić się tym, czego się nauczyłam przez te lata -powiedziała Margaret.

Margaret postanowiła także wrócić wspomnieniami do edycji, w której debiutowała w roli trenerki. Pamiętam, że te sześć lat temu to był taki bardzo burzliwy moment w moim życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Dlatego cieszę się, że ta burza minęła, i że teraz ładnie świeci słońce, i że będziemy tej jesieni mogli się widzieć co tydzień. Do zobaczenia - wyznała z nieukrywaną radością.

Przed 6 laty zdecydowały powody polityczne

W 2020 r. artystka wycofała się bowiem z udziału w show z powodów politycznych, nie ukrywając swojego sprzeciwu wobec ówczesnej linii programowej TVP. Pytana przez jednego z fanów, czy planuje wrócić do programu, wówczas stwierdziła: "Niestety nie. Szkoda, bo kocham "The Voice of Poland", no, ale niestety jest w TVP, więc sobie odpuszczę".

Kiedy nowa edycja "The Voice of Poland"?

Wiadomo już, że najnowszą odsłonę talent show ponownie poprowadzą Paulina Chylewska i Maciej Musiał. Nowa edycja "The Voice of Poland", która wystartuje 6 września na antenie TVP2, przyniesie sporo nowości. Największą zmianą będzie wprowadzenie etapu Comeback Stage, dającego drugą szansę uczestnikom odrzuconym na wczesnych etapach. Kogo jeszcze zobaczymy na fotelach trenerskich, okaże się wkrótce.