W dniu, w którym Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd prezydenta, Krystyna Janda podzieliła się w mediach społecznościowych krótkim, ale pełnym ekspresji komentarzem. Jej wpis odbił się głośnym echem. Część internautów czuje to samo, co aktorka, a część jest oburzona do głębi jej wpisem.