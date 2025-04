Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to nieustannie gorący temat. Dzieje się tak m.in. z powodu tego, co mówi była żona Macieja Kurzajewskiego - Paulina Smaszcz. Teraz w programie Kuby Wojewódzkiego o początkach romansu pary opowiedziała Izabella Krzan. Co powiedziała?