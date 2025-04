Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są razem oficjalnie od ponad dwóch lat. O tym, że się spotykają, mówiło się od dłuższego czasu. Plotkuje się, że nawiązali romans już w 2019 r. na planie "Czaru par", kiedy oboje byli w innych małżeństwach - on z Pauliną Smaszcz, ona z Marcinem Hakielem. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzili swój związek w październiku 2022 r.

Już po zaręczynach

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski prowadzili "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Po zmianach w Telewizji Polskiej rozstali się ze stacją. Teraz są jedną z par, która prowadzi "Halo, tu Polsat". Niedawno Maciej Kurzajewski wziął udział w "Tańcu z gwiazdami", niestety szybko odpadł.

Pod koniec 2023 roku Katarzyna Cichopek potwierdziła krążące w mediach plotki o zaręczynach z Maciejem Kurzajewskim. Teraz remontują razem willę. Fani zastanawiają się, kiedy para weźmie ślub. Dziennikarz w końcu zabrał głos.

Będzie ślub roku!

Maciej Kurzajewski udzielił wywiadu serwisowi Świat Gwiazd, w którym powiedział trochę więcej o związku z Katarzyną Cichopek. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem prezenter potwierdził, że planują ślub.Ślub byłby i myślę, że będzie dobrym dopełnieniem - wyznał Maciej Kurzajewski w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Maciej Kurzajewski nie chciał zdradzić, kiedy dojdzie do ślubu. Jak jednak zapewnił, gdy Kasia zostanie już jego żoną, na pewno podzielą się tą informacją ze światem. To nie jest taka wiadomość, którą chcielibyśmy się dzielić ze światem. Jak to się stanie, to na pewno powiemy o tym. A kiedy to się stanie? Jak to się stanie? Jak do tego dojdzie, to już zostawiamy wyłącznie sobie - dodał.