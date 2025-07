Netflix zapowiada, że "Love is Blind: Polska"rzuci wyzwanie współczesnemu światu randkowania, stawiając w centrum pytanie – czy prawdziwa miłość potrafi być ślepa? Czy możliwe jest poznanie swojej bratniej duszy i zbudowanie głębokiej emocjonalnej więzi, nie wiedząc nic o wyglądzie, statusie społecznym czy majątkowym drugiej osoby?

Słynne małżeństwo prowadzącymi

Tak – poprowadzimy "Love is Blind: Polska"! – ogłaszają Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona. Netflix oficjalnie informuje, że to właśnie ta para zostanie gospodarzami pierwszej polskiej edycji programu.

Uczestnicy "Love Is Blind: Polska" mają okazję zbudować relacje na podstawie silnej emocjonalnej więzi, nie bazując na wyglądzie zewnętrznym. "O sile miłosnego eksperymentu przekonała się już m.in. Ameryka, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Argentyna. Teraz czas na Polskę – i polskich prowadzących!" – podaje Netflix.

"W poszukiwaniu prawdziwego uczucia – od randek w ciemno aż po ostateczne decyzje przy ołtarzu – uczestnikom towarzyszyć będą prowadzący: Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona" – czytamy w informacji prasowej.

Znalezienie prawdziwej miłości to największa wygrana. Jeśli możemy towarzyszyć innym w szukaniu i budowaniu takiej relacji, to wchodzimy w to całym sercem! Jestem bardzo podekscytowana, że będziemy prowadzić "Love is Blind" razem z Andrzejem. Oglądaliśmy i bardzo przeżywaliśmy zagraniczne edycje, dlatego to tak niesamowite, że teraz będziemy mogli doświadczyć tych emocji razem z uczestnikami i towarzyszyć im w tym procesie – mówi Zosia Zborowska-Wrona.

Komunikacja jest kluczem do udanej, szczęśliwej relacji, a tutaj jest też kluczem do serca. Zakochanie się w kimś na podstawie godzin przeprowadzonych rozmów, bez widzenia się nawzajem, wydaje się wręcz magiczne w obliczu współczesnego świata relacji – dodaje Andrzej Wrona.

Na czym polega "Love is Blind"?

W "Love is Blind" single i singielki spotkają się ze sobą w tzw. kapsułach – pokojach połączonych ze sobą cienką ścianą. To w nich, odcięci od świata zewnętrznego i bez widzenia się nawzajem, pary prowadzą rozmowy, poznając się lepiej każdego dnia. Gdy zbudowana w ten sposób emocjonalna więź przerodzi się w głębokie uczucie, decydują się na zaręczyny – dopiero wtedy zobaczą się po raz pierwszy. Po opuszczeniu "kapsuł" pary starają się połączyć emocjonalną więź z fizyczną – zamieszkują ze sobą, testują swoją relację w życiu codziennym i planują ślub. To właśnie przy ołtarzu zdecydują, czy powiedzą sobie sakramentalne "tak" i udowodnią, że miłość jest naprawdę ślepa, czy też odejdą od siebie na zawsze.

Love is Blind na świecie

Program "Love is Blind" stał się globalnym fenomenem od premiery pierwszej edycji w Netflixie w 2020 roku. Po tym, jak eksperyment stał się hitem w USA (gdzie w sumie doczekał się 8 sezonów), podbił również serca fanów dzięki adaptacjom zrealizowanym w Brazylii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Meksyku, Argentynie oraz na Bliskim Wschodzie. Netflix ogłosił już, że oprócz Polski, "Love is Blind" pojawi się także we Francji i we Włoszech. Wszystkie dotychczas wyprodukowane edycje i sezony są dostępne do obejrzenia w Netflixie.

Kto mógł zgłosić się do "Love is Blind: Polska"?

"Love is Blind: Polska" jest zapowiadany przez Netflix jako "wyjątkowy i pierwszy tego rodzaju eksperyment miłosny, w którym najważniejsza jest szczerość i głęboka emocjonalna więź". Jeśli wiesz, czego chcesz od życia i jesteś gotowy/gotowa na kolejny krok, zgłoś się na casting. Netflix poszukuje kobiet i mężczyzn, którzy pragną stworzyć trwały, oparty na głębokim uczuciu związek na życie – informowała platforma w marcu. Casting do programu został już zamknięty.