Sara James to zwyciężczyni czwartej edycji programu The Voice Kids (2021). W tym samym roku została reprezentantką Polski podczas 19. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, a w roku 2022 wystąpiła w finale talent show "America’s Got Talent". Za album "Playhouse" dostała Fryderyki w kategorii debiut fonograficzny debiut roku i album pop roku.

Kariera Sary James nabiera tempa. Młoda artystka ma liczne grono fanów. We wrześniu ukaże się reedycja "Playhouse", a potem piosenkarka ruszy w trasę koncertową. Sara James lubi koncertować i spotykać się z fanami. Niestety podczas jednego z takich spotkań doszło do nieprzyjemnego incydentu.

W rozmowie z Eską Sara James opowiedziała o bardzo nieprzyjemnym incydencie, który wydarzył się po jednym z jej koncertów. Młoda gwiazda została zaatakowana. Jak opowiedziała, po koncercie zatrzymała się, by rozdawać autografy i robić zdjęcia z fanami. Jednak w tłumie ludzi doszło do nieprzyjemnego zdarzenia.

Reklama

Incydent na koncercie

Grałam gdzieś koncert i miałam takie przejście między bramkami do busa. Była sytuacja, że zatrzymałam się po koncercie, rozdawałam autografy, robiłam zdjęcia i kogoś pominęłam, ale nie specjalnie. Wiesz, jest mnóstwo ludzi, idziesz, ja już wychodziłam - opowiadała w wywiadzie.

Reklama

"Prawie uderzyłam głową w bramkę"

Ktoś mnie złapał za włosy i pociągnął za głowę. Prawie uderzyłam głową o bramkę [oddzielającą od publiczności - przyp. red.] Takich rzeczy się nie robi, bo to jest obrzydliwe i straszne- opowiadała Sara James

Sara James nadal ufa fanom

Mimo nieprzyjemnego incydentu Sara James nadal stara się być blisko swoich fanów i organizuje dla nich specjalne wydarzenia. Niedawno ogłosiła konkurs, w którym najwierniejsi wielbiciele mogli wygrać udział w teledysku do jej utworu "KiKi".