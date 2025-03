Kim jest Izabella Krzan?

Izabella Krzan jest polską prezenterką i modelką. W 2016 roku zdobyła tytuł Miss Polonia. To dzięki tej wygranej zaczęła swoją medialną karierę i przygodę z telewizją. Izabella Krzan prowadziła programy na żywo i teleturnieje. Przez kilka ostatnich lat można było oglądać ją w TVP. Prowadziła "Pytanie na śniadanie" i odkrywała litery w "Kole fortuny". Była też prowadzącą sylwestrowe imprezy i okolicznościowe koncerty organizowane przez stację.

Reklama

Gdzie ostatnio pracowała Izabella Krzan?

Po zmianie władzy w TVP Izabella Krzan pożegnała się ze stacją. Trafiła do Kanału Zero i jednocześnie współpracowała ze stacją TVN Style. Podczas wiosennej ramówki stacji ogłoszono, że Izabella Krzan na stałe dołącza do grona prezenterów "Dzień dobry TVN". Kilka dni temu pojawiły się plotki o tym, że prezenterka poprowadzi program "Azja Express".

Zmiany w programie "Azja Express"

Teraz okazuje się, że to prawda. Stacja TVN potwierdziła te doniesienia. Przed Izabellą Krzan nowe zawodowe wyzwanie! Poznajcie nową prowadzącą Azja Express - czytamy w mediach społecznościowych TVN.

Izabella Krzan w programie "Dzień dobry TVN" opowiedziała o tym, jak się czuje jako nowa prowadząca show. Okazuje się, że uczestnicy programu nie wybiorą się tym razem do Azji albo Ameryki Południowej, ale po raz pierwszy do Afryki.

To rzeczywiście będzie zupełnie nowa edycja, nowy kontynent, nowe przestrzenie i hardcorowy survival. Czuję ekscytację i lekki stres, ale nie boję się wyzwań. Jestem na nie gotowa i nie mogę się doczekać, by to pokazać - powiedziała w "DD TVN" Izabella Krzan.