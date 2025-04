Dominika Zasiewska nie zdradziła, co dokładnie się stało. Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Na fotografii widać wyraźnie spory opatrunek nad lewym łukiem brwiowym, opuchliznę oraz zasinienie pod okiem.

"Poskładane kości czaszki"

Dominika Zasiewska dodała także wpis, w którym prosiła o zrozumienie i spokój. "Kochani, proszę Was. Nie dzwońcie do mnie ani nie piszcie non stop, jak się czuję. Miałam składane kości czaszki i serio nie będę teraz siedzieć na telefonie. Doceniam troskę, ale chciałabym mieć spokój. Nie mogę nawet mejla napisać, bo non stop telefon dzwoni. Żyję i nic mi nie będzie. Bardziej będę Was potrzebowała, jak wrócę do domu, bo nie wiem, czy będę samodzielna" - napisała Dominika Zasiewska.

Reklama

Burzliwe życie Dominiki Zasiewskiej

Dominika Zasiewska popularność zdobyła jako "Wodzianka" z programu Kuby Wojewódzkiego. Po paru latach nieobecności w mediach, związanych m.in. z macierzyństwem - została mamą w 2014 roku - wróciła do show biznesu. W 2018 roku hostessa poinformowała, że rozstała się z ojcem dziecka. Potem ogłosiła, że miała romans z detektywem bez licencji Krzysztofem Rutkowskim.