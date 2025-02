Miliarder Elon Musk zjawił się w Gabinecie Owalnym w Białym Domu, by razem z Donaldem Trumpem bronić działań Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE). Szef Tesli zabrał tam 4-letniego syna, którego nazywa "małym X".

Wyluzowany X Æ A-Xii

Dziecko wielokrotnie zwracało uwagę reporterów, np. wtedy, gdy Musk wziął go na ramiona. 4-latek m.in. bawił się jego uszami. - Przepraszam za to - powiedział miliarder. - W innej sytuacji by mi się to podobało, ale skoro on wkłada mi palce do uszu - mówił Elon Musk. - Czasem ciężko coś usłyszeć - śmiał się.

Mały X Æ A-Xii nie miał zamiaru siedzieć grzecznie, podczas gdy dorośli debatowali nad polityką. Wspinał się na kolana ojca, rozglądał się bacznie, stroił miny i w pewnym momencie… włożył sobie palec do nosa. Chłopiec urodzony w 2020 roku jest najmłodszym synem Elona Muska i kanadyjskiej artystki Grimes. Miliarder coraz częściej pojawia się z nim publicznie.

Jak reagował Donald Trump? Ze stoickim spokojem. Kiedy mały Musk szeptał mu coś do ucha, prezydent skinął głową i z uśmiechem odparł: Ćwicz, kochanie, ćwicz!

Ile dzieci ma Elon Musk?

Elon Musk ma obsesję na punkcie demografii i nie raz ostrzegał przed nadchodzącym "załamaniem populacji". Musk ma 11 dzieci. Miał ich 12, ale pierwsze z nich, Nevada Alexander Musk, zmarło 10 tygodni po urodzinach.

Elon Musk, zaufany człowiek Donalda Trumpa

Elon Musk stał się jednym z najbliższych sojuszników Donalda Trumpa. Stanął też na czele komisji nazywanej Departamentem Efektywności Rządowej, której celem jest cięcie wydatków. Elon Musk uważa, że jeśli nie zostanie zmniejszony deficyt, Stanom Zjednoczonym grozi bankructwo. Donald Trump zapowiedział jednak, że nie będzie cięć m.in. dotyczących wojska i emerytur. Zdaniem ekspertów, bez reform w tych obszarach ciężko mówić o faktycznym zmniejszaniu wydatków, zwłaszcza, że Trump zapowiedział obniżenie podatków.