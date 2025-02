Donald Trump ma pięcioro dzieci. Z obecną żoną, Melanią, wychowują 18-letniego już Barrona. 18-latek coraz częściej pojawia się u boku ojca. Mówi się, że wiąże swoją przyszłość z polityką.

Barron Trump - poliglota

Barron Trump ma ponoć IQ na poziomie 170. Studiuje biznes w Stern School of Business na Uniwersytecie Nowojorskim. Syn prezydenta ma mieć również wielkie zdolności lingwistyczne i zna oprócz angielskiego jeszcze cztery języki - słoweński, francuski, włoski i niemiecki. O niezwykłych zdolnościach Barrona napisała na platformie X Ivanka Trump.

Niezadowolony Donald Trump

Znajomość zwłaszcza jednego z tych języków ma denerwować Donalda Trumpa. Chodzi o język słoweński, czyli ojczysty język Melanii Trump. W 2020 r. Mary Jordan, zastępczyni redaktorki naczelnej "The Washington Post", ujawniła nieco na ten temat. Jak twierdzi dziennikarka, Melania i Barron rozmawiają między sobą w tym języku, a Donald nic nie rozumie i bardzo go to denerwuje.

"Barron Trump mówi po słoweńsku. Jest bardzo związany ze swoim dziadkiem Viktorem. Rodzice Melanii spędzają dużo czasu w Białym Domu. W rodzinie jest więc grupa, w której wszyscy mówią po słoweńsku. Donald Trump nie ma pojęcia, o czym rozmawiają, więc te rozmowy go denerwują" – ujawniła Jordan.