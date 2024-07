Elon Musk to jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Właściciel Tesli, SpaceX, X czy PayPala ma 10 dzieci z tzema kobietami. Vivian Wilson przyszła na świat w 2004 roku i ma brata bliźniaka Griffina.

Elon Musk o "śmierci" syna

Miliarder w bardzo mocnych słowach opowiedział o córce, która przeszła korektę płci. W podcaście Jordana Petersona stwierdził, że miał zostać oszukany. "W zasadzie dałem się oszukać, abym podpisał dokumenty dla jednego z moich starszych chłopców. (…) To było zanim tak naprawdę rozumiałem, co się dzieje. Panował COVID, więc było dużo zamieszania i powiedziano mi, że Xavier może popełnić samobójstwo, jeśli tego nie zrobi" - opowiadał biznesmen. W swojej wypowiedzi nawiązał także do śmierci dziecka i wirusa. "W zasadzie straciłem mojego syna. Nazywają to 'deadnamingiem' nie bez powodu. Mój syn Xavier nie żyje, został zabity przez wirusa przebudzonego umysłu" - uznał Musk. Dodał również, że "ludzie, którzy to promują, powinni iść do więzienia".

Córka wyrzekła się Elona Muska

Elon Musk napisał też na platformie X, że syn urodził się "jako homoseksualista i osoba autystyczna". Dodał także, że syn uwielbiał musicale, ale nigdy "nie był kobietą". Vivian odniosła się do wypowiedzi ojca.

"To jest całkowicie fałszywe. Dosłownie nic z tego nigdy się nie wydarzyło. Nigdy. Nie wiem nawet, skąd on to wziął. Chyba poszedł do 'szkoły stereotypów' Milo (Yiannopoulos - brytyjski troll i działacz, który twierdzi, że 'był gejem' i uważa homoseksualność za uzależnienie). Po prostu wybrał kilka losowych stereotypów i stwierdził: 'o, to jest wystarczająco dobre' (...) Chcę wyjaśnić jedną rzecz. To ja się go wyrzekłam, a nie na odwrót" - stwierdziła.

Córka miliardera powiedziała sądowi w Kalifornii, że nie chce już być łączona z ojcem "w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek kształcie lub formie". Wilson dodała również w swoich wpisach na Threads, że ojca nie było przy niej, więc nie ma pojęcie, jakim była dzieckiem. "On nie wie, jaka byłam jako dziecko, ponieważ po prostu go tam nie było, a w tym krótkim czasie, kiedy był, byłam nieustannie nękana za moją kobiecość i queerowość" - stwierdza w jednym z postów Vivian. Podkreśliła również, że jest kobietą, gdyż prawnie dokonała korekty płci, co ojciec odrzuca.