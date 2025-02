Jeszcze w połowie ubiegłego roku Filip Chajzer był w centrum zainteresowania. Były ulubieniec telewidzów kilka razy powiedział odrobinę za dużo. Filip Chajzer wszedł np. w konflikt z youtuberem Księżulo i ogłaszał chęć walki w Fame MMA.

Wymiana zdań z Edwardem Miszczakiem

Kilka miesięcy temu Edward Miszczak stwierdził, że Filip Chajzer nie jest "gotowy do pracy na żywo". Te słowa nie spodobały się prezenterowi. Edwardzie, to telewizja nie jest gotowa na mnie - odpowiedział Filip Chajzer. Odsunął się jednak od show-biznesu i zajął się gastronomią.

Reklama

Kilka tygodni temu pojawiła się informacja o powrocie Filipa Chajzera do telewizji. "Nigdy nie mów nigdy. Niedługo widzimy się w TV!" - ogłosił niedawno na Instagramie były gwiazdor TVN. Nie zdradził jednak o co dokładnie chodzi. Wiele osób podejrzewało, że pojawi się u boku ojca, Zygmunta Chajzera.

Filip Chajzer w telewizji razem z ojcem

Powrót Filipa Chajzera do telewizji jest już potwierdzony. Filip Chajzer razem z ojcem, Zygmuntem Chajzerem poprowadzą program "Złote czasy telewizji" na kanale Antena HD. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 1 marca o godzinie 18:00.

"Przygotujcie się na wyjątkową podróż do czasów, gdy telewizja miała prawdziwą magię! Kultowe programy, niezapomniane emocje, śmiech, wzruszenia i moc wrażeń - to wszystko czeka na was już wkrótce. Powspominajmy razem najlepsze chwile polskiej i zagranicznej telewizji" - zapowiadają producenci. W programie będzie też legendarny twórca i prezenter teleturniejów Wojciech Pijanowski.