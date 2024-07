Elon Musk to jeden z najbardziej znanych miliarderów na świecie. Jego biznesy przynoszą gigantyczne zyski a on sam chętnie angażuje się m.in. w sprawy społeczno-polityczne. Co wiadomo o życiu prywatnym Elona Muska?

Elon Musk ma dziesięcioro dzieci. Jego syn poddał się korekcie płci

Biznesmen ma dziesięcioro dzieci z trzema partnerkami. Dwa lata temu głośno zrobiło się o jego synu - Xavierze. Chłopak postanowił zmienić płeć. Gdy skończył 18 lat zaczął nazywać się Vivian Jenna Wilson. Dziewczyna wyznała, że "nie chce być w żaden sposób powiązana z biologicznym ojcem".

Konflikt między nią a Elonem Muskiem ma podłoże w komentarzach miliardera, które zostały uznane przez niektórych za homofobiczne.Absolutnie popieram transseksualizm, ale te wszystkie zaimki to estetyczny koszmar- napisał Elon Musk w 2020 roku.

Kontrowersyjne wyznanie Elona Muska

W podcaście Jordana Peteresona, którego miliarder był gościem, poruszony został temat transpłciowej córki. Musk wspomniał o momencie, gdy jeszcze wówczas jego syn Xavier podjął decyzję o korekcie płci. Padły słowa o przerażających, jego zdaniem, skutkach wyrażenia zgody na podawanie dziecku blokerów dojrzewania. Jego zdaniem "ludzie, którzy to promują, powinni iść do więzienia".

W zasadzie dałem się oszukać, abym podpisał dokumenty dla jednego z moich starszych chłopców. (…) To było zanim tak naprawdę rozumiałem, co się dzieje. Panował COVID, więc było dużo zamieszania i powiedziano mi, że Xavier może popełnić samobójstwo, jeśli tego nie zrobi - powiedział.

Miliarder mówi o "wirus woke"

Musk dodał, że nie nikt nie wyjaśnił mu, że blokery dojrzewania są "właściwie środkami sterylizującymi". Stwierdził też, że jego dziecko padło ofiarą "wirusa woke".

W zasadzie straciłem mojego syna. Nazywają to "deadnamingiem" nie bez powodu. Mój syn Xavier nie żyje, został zabity przez wirusa woke (przebudzonego umysłu-przyp.red.)(…) Przysiągłem, że po tym zniszczę wirusa i czynimy pewien postęp - powiedział.