Po kontrowersyjnym pokazaniu się z rozebraną żoną Biancą Censori podczas gali Grammy, Kanye West dwoi się i troi, by o nim nie zapomniano. Niedawno zamieścił kilka szokujących wpisów na platformie X. Domagał się m.in. uwolnienia z więzienia Diddy'ego. Obraził też kogo tylko mógł i "popisał się" antysemickimi, faszystowskimi i szowinistycznymi poglądami. Stwierdził też, że Bianca Censori jest mu we wszystkim posłuszna.

Kane West znika z X

"Wylogowuję się z Twittera. Doceniam Elona za to, że pozwolił mi się wyładować. To było bardzo oczyszczające, aby wykorzystać świat jako tablicę rezonansową. To było jak podróż [po] Ayahuasca [rytualny psychodelik - red.]. Kocham wszystkich, którzy poświęcili mi swoją energię i uwagę. Do ponownego połączenia. Dzień dobry i dobranoc" - oświadczył Kanye West i wygasił konto. O usunięcie go z X apelowało wiele osób.

Reklama

Zamknięty sklep

Podczas Super Bowl kontrowersyjny raper wyemitował spot reklamowy swojego sklepu, nagrany u dentysty. Musiał za to zapłacić ogromne pieniądze, ale ta inwestycja mu się nie opłaciła. Kolejnego dnia w jego sklepie pojawiły się koszulki z czarną swastyką na piersi, które wycenił na 20 dolarów. Platforma internetowa, obsługująca stworzony przez niego sklep, postanowiła zareagować. Sklep internetowy Kanye Westa został zamknięty. "Nie angażował się w autentyczne praktyki handlowe i naruszył nasze warunki, więc usunęliśmy go z Shopify" - przekazał przedstawiciel firmy w oświadczeniu dla magazynu People. "Wszyscy handlowcy są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad naszej platformy" - podkreślono.