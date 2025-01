Monika Richardson chętnie opowiada w mediach o swoim życiu prywatnym i dzieciach. Nie robiła tajemnicy także z tego, że u jej syna zdiagnozowano zespół Aspergera. Tomek Richardson również o tym opowiada otwarcie.

"W przedszkolu się strasznie dziwnie zachowywałem i nauczyciele podejrzewali. Trzy latka miałem i w Anglii zdiagnozowano, tuż po tym, jak usiadłem w kokpicie samolotu w Brooklands Museum i pokazałem, jak co działa w kokpicie z tego, czego się od ojca nauczyłem" - relacjonował kiedyś w mediach społecznościowych.

W 2023 r. Tomek Richardson zdał maturę. Teraz szuka swojego miejsca w życiu. Był m.in. na stypendium w Stanach Zjednoczonych w Arizonie. Miał się zająć biznesem i marketingiem międzynarodowym. Teraz w "Super Expressie" zdradził, że pociąga jednak telewizja.

Tomek Richardson chce do telewizji

Tomek Richardson wie, jaki program chciałby poprowadzić. To "Autentyczni" w TVN. Z programu odszedł niedawno Maciej Stuhr, a jego miejsce zajęła Dorota Wellman. Swoją gotowość do zastąpienia Macieja Stuhra wyraził teraz Tomek Richardson.

"Myślę, że ludzi w spektrum najlepiej rozumieją i potrafią zaprezentować ci, którzy sami są w spektrum. Sam bardzo lubię media i chętnie bym taki program poprowadził" - powiedział "Super Expressowi" Tomek Richardson.

"Autentyczni" to program, w którym osoby ze spektrum autyzmu wcielają się w rolę dziennikarzy przeprowadzając wnikliwe i niekonwencjonalne wywiady z cieszącymi się dużą popularnością osobami. Razem z nimi w studiu jest moderator dyskusji. Do tej pory był to Maciej Stuhr, teraz program prowadzi Dorota Wellman.

Monika Richardson o "pawianie na wybiegu"

Gdy pojawiły się zapowiedzi programu "Autentyczni" Monika Richardson odradzała Maciejowi Stuhrowi prowadzenia tego programu, bo uznała, że kompletnie nie ma pojęcia o autyzmie i zespole Aspergera. Napisała wtedy na Facebooku: "Maćku, nie rób tego! Wpuszczą cię w format jak pawiana na wybieg w zoo, a ludzi, z którymi masz rozmawiać, będą pokazywać ku uciesze gawiedzi”.

Maciej Stuhr o córce

Dopiero niedawno wyszło na jaw, że Stuhr świetnie zna sprawę. Jak wyznał w ostatnim poprowadzonym przez siebie odcinku "Autentycznych": "Moja córka jest lekko niepełnosprawna. Widzę, z czym się boryka i jak trudne jest jej życie przez to. Widzę też, jaka jest dzielna w pokonywaniu trudności".