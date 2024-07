Monika Richardson ma dwójkę dzieci. Jest mamą syna Tomasza Davida i Zosi. To owoce związku z Jamiem Malcolmem.

Monika Richardson poleciała do córki do Londynu

Jej córka w październiku skończyła 19 lat. Rok temu dziennikarka wyprowadziła się do Londynu. Tam rozpoczęła studia i zaczęła pracować. Jak wspominała dziennikarka życie w Londynie dla jej córki jest idealną szansą na rozwój osobisty, a także ułatwia jej kontakt z ojcem.

Teraz Monika Richardson poleciała do Londynu, by odwiedzić Zofię. Swoją wizytą u córki pochwaliła się na Instagramie. W relacji opublikowała zdjęcie z pociechą i opatrzyła je komentarzem. Moja nadzwyczajnej urody córka. W pracy. Aż mi się ręce trzęsły. Sorry za rozmazane zdjęcie - napisała.

Internautka komplementuje córkę byłej dziennikarki TVP

Internauci nie przeszli obok tej relacji obojętnie.Wspaniale Pani wychowała dzieci! -skomplementowała jedna z fanek.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Tutaj akurat szybko i bez zastrzeżeń się zgodzę. Być może jedna z niewielu rzeczy, która mi w życiu wyszła... - wyznała.